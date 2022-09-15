Підтопили самі себе: Жданов розповів, як окупанти створили собі проблеми на Херсонщині

Російські війська підтопили самі себе на Херсонському напрямку, завдавши ударів по дамбі у Кривому Розі.

Через удари по гідроспорудах у Кривому Розі рятувальникам прийшлося скинути водопостачання, що підняло рівень води у р.Інгулець, яка також протікає на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

"ДСНС вжила заходів, щоб забезпечити більш швидке водоскидання. Це підняло рівень води в р. Інгулець. Сьогодні, через добу після удару по гідроспорудах, на території Херсонської області в р. Інгулець піднявся рівень води. Росіяни підпопили самі себе. Це та сама річка, через яку російські війська намагаються облаштувати понтонні переправи. Це та сама річка, через яку прокладений Дар'ївський міст, який ми розбомбили для того, щоб розбити угруповання російських військ на дві частини.Тепер, як піднявся рівень води, то не може йти річ про понтонні переправи", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 вересня Росія завдала удару по гідроспорудах у Кривому Розі Дніпропетровської області. Через російську ракетну атаку рівень води на різних ділянках річки піднявся від 1 до майже 2 метрів. Рятувальники та відповідні служби всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару.

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