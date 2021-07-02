Чехия - Дания: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020

Чехия - Дания: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020

Команды определят потенциального соперника сборной Украины в полуфинале континентального первенства.

В субботу, 3 июля, в матче 1/4 финала Евро-2020 встретятся сборные Чехии и Дании. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Победитель матча Чехия - Дания в полуфинале выйдет на триумфатора дуэли Украина - Англия.

ТСН Проспорт рассказывает болельщикам, где можно посмотреть матч Чехия - Дания, и какие прогнозы букмекеров на поединок.

Где смотреть матч Чехия - Дания

В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Чехия - Дания

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является датская сборная. На победу скандинавов в основное время можно поставить с коэффициентом 2.16. Ничья - 3.30. Успех чехов - 3.80

На проход сборной Дании в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1.60. На выход команды Чехии в следующий раунд плейоф - 2.47.

Победитель матча Чехия - Дания в 1/2 финала выйдет на триумфатора дуэли Украина - Англия и сыграет с ним 7 июля в Лондоне на "Уэмбли".

и сыграет с ним 7 июля в Лондоне на "Уэмбли". В другом полуфинальном поединке, который состоится 6 июля в Лондоне, сыграют победители пар Бельгия - Италия и Швейцария - Испания.

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