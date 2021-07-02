Чехія - Данія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Чехія - Данія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Команди визначать потенційного суперника збірної України в півфіналі континентальної першості.

У суботу, 3 липня, в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінуться збірні Чехії та Данії. Гра відбудеться на Олімпійському стадіоні в Баку і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець матчу Чехія - Данія в півфіналі вийде на тріумфатора дуелі Україна - Англія.

ТСН Проспорт розповідає уболівальникам, де можна подивитися матч Чехія - Данія, та які прогнози букмекерів на поєдинок.

Де дивитися матч Чехія - Данія

У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Чехія - Данія

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є данська збірна. На перемогу скандинавів в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.16. Нічия - 3.30. Успіх чехів - 3.80

На прохід збірної Данії до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.60. На вихід команди Чехії до наступного раунду плейоф - 2.47.

Переможець матчу Чехія - Данія в 1/2 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Україна - Англія і зіграє з ним 7 липня в Лондоні на "Вемблі".

і зіграє з ним 7 липня в Лондоні на "Вемблі". В іншому півфінальному поєдинку, який відбудеться 6 липня в Лондоні, зіграють переможці пар Бельгія - Італія та Швейцарія - Іспанія.

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