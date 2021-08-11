Челси - Вильярреал: онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА

Текстовый репортаж поединка за первый еврокубковый трофей сезона.

В среду, 11 августа, лондонский "Челси" и испанский "Вильярреал" поспорят за Суперкубок УЕФА.

Поединок состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Вильярреал".

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси". В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы одолели "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы Александра Зинченко. Последнюю Лигу Европы выиграл испанский "Вильярреал". В решающей битве за трофей в польском Гданьске "Желтая субмарина" в драматичной серии пенальти победила "Манчестер Юнайтед".

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