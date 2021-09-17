Динамо - Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команды встретятся на "Олимпийском" в центральном поединке тура.

В субботу, 18 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Александрией".

Команды встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Смотрите прямую трансляцию встречи на телеканале 2+2, а также онлайн на нашем сайте.

После семи туров "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 19 очками.

"Александрия" (14 баллов) расположилась на 4-й строчке.

Читайте также: украинский футбол на ТВ: где смотреть матчи 8-го тура УПЛ

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

8 тур Суббота, 18 сентября / 19:30

Киев. НСК "Олимпийский"

ТВ-трансляция - 2+2 СТАТИСТИКА МАТЧА

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку