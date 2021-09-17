Динамо - Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команды встретятся на "Олимпийском" в центральном поединке тура.
В субботу, 18 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Александрией".
Команды встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
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- После семи туров "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 19 очками.
- "Александрия" (14 баллов) расположилась на 4-й строчке.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
8 тур
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Суббота, 18 сентября / 19:30
|СТАТИСТИКА МАТЧА