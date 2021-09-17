Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Динамо - Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Динамо - Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

ФК Динамо Київ

Команди зустрінуться на "Олімпійському" в центральному поєдинку туру.

У суботу, 18 вересня, відбудеться матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" та "Олександрією".

Команди зустрінуться в Києві на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Дивіться пряму трансляцію зустрічі на телеканалі 2+2, а також онлайн на нашому сайті.

  • Після семи турів "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ з 19 очками.
  • "Олександрія" (14 балів) розташувалася на 4-й сходинці.

Читайте також: український футбол на ТБ: де дивитися матчі 8-го туру УПЛ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
8 тур
Динамо Київ

Субота, 18 вересня / 19:30
Київ. НСК "Олімпійський"
ТВ-трансляція - 2+2

 Олександрія
  СТАТИСТИКА МАТЧУ  
Наступна публікація