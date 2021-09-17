Динамо - Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команди зустрінуться на "Олімпійському" в центральному поєдинку туру.

У суботу, 18 вересня, відбудеться матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" та "Олександрією".

Команди зустрінуться в Києві на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Дивіться пряму трансляцію зустрічі на телеканалі 2+2, а також онлайн на нашому сайті.

Після семи турів "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ з 19 очками.

"Олександрія" (14 балів) розташувалася на 4-й сходинці.

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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

8 тур Субота, 18 вересня / 19:30

Київ. НСК "Олімпійський"

ТВ-трансляція - 2+2 СТАТИСТИКА МАТЧУ

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