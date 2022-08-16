Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка плей-офф ранда Лиги чемпионов сезона 2022/23 между киевским "Динамо" и португальской "Бенфикой".

В среду, 17 августа, киевское "Динамо" проведет первый поединок раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 против португальской "Бенфики".

Первый матч между киевлянами и "бронзовым" призером в прошлом сезоне чемпионата Португалии состоится 17 августа в польском Лодзи на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Поединок номинально будет домашним для подопечных Мирчи Луческу. Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину "бело-синие" вынуждены провести его в Польше, как и матчи предварительных раундов отбора ЛЧ.

Ответный матч между "Бенфикой" и "Динамо" состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" – "Бенфика" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник продолжит борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между украинским и португальским клубами.