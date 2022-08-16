Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу плейоф Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку плейоф ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та португальською "Бенфікою".

У середу, 17 серпня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 проти португальської "Бенфіки".

Перший матч між киянами та "бронзовим" призером минулого сезону чемпіонату Португалії відбудеться 17 серпня в польському Лодзі на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Поєдинок номінально буде домашнім для підопічних Мірчі Луческу. Через повномасштабне російське вторгнення до України "біло-сині" змушені провести його в Польщі, як і матчі попередніх раундів відбору ЛЧ.

Матч-відповідь між "Бенфікою" та "Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня, у Лісабоні на стадіоні "Да Луш". Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Бенфіка" зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів. Невдаха продовжить боротьбу в груповому етапі Ліги Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого поєдинку між українським і португальським клубами.