У Харкові пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа

У Харкові ввечері 17 серпня неспокійно. Ворог знову обстрілює Салтівський район.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки. Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін", - написав він у своєму Telegram.

Терехов додав: "На місці прильоту сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв і постраждалих інформації поки що немає".

Як повідомляє "Суспільне.Харків", масштабна пожежа спалахнула у будівлі, куди ввечері 17 серпня влучила російська ракета.

Нагадаємо, окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, але зазнали поразки.

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