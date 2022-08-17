У два етапи: ФБУ визначила формат проведення наступного сезону Суперліги

Змагання в чоловічій Суперлізі сезону 2022/23 планують провести у два етапи.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФБУ.

Зазначається, що на першому етапі клуби зіграють між собою у три кола. На другому етапі клуби, які посіли місця з 1 по 6, розіграють чемпіонський титул у Фіналі шести протягом трьох днів.

Чвертьфінальні пари складуть команди, які зайняли за підсумками регулярного сезону 3-6 місця. У півфіналах у боротьбу вступлять дві команди – лідери “регулярки”. Цього ж дня відбудеться і матч за 5-е місце.

У заключний день “Фіналу шести” відбудуться дві гри – зустріч за 3-е місце чемпіонату України 2022/23 і фінал, який визначить чемпіона країни.

Також в два етапи пройдуть змагання у Вищій лізі, а система змагань в Першій лізі буде визначена після отримання заявок від команд. Іншу інформацію можна дізнатися з регламенту чоловічих змагань на сезон 2022/23.

У жінок планується провести змагання в єдиній Жіночої лізі в два етапи. На першій команді зіграють по туровій системі календар в два кола. На другому етапі команди, що зайняли на першому етапі місця з 1 по 6, по системі плейоф розіграють місця з 1 по 6 в Фіналі шести за тією ж схемою, що і в чоловічій Суперлізі. Детально з системою змагань можна ознайомитися в регламенті жіночих змагань на сезон 2022/23.

У новому сезоні збираються взяти участь шість клубів: "Прометей", "Будівельник", "Київ-Баскет", "Запоріжжя", "Черкаські Мавпи" та "Старий Луцьк".

Сезон 2021/22 у Суперлізі зупинили через повномасштабне російське вторгнення в лютому на етапі регулярного чемпіонату. На першому місці чоловічої Суперліги завершив сезон "Прометей".

Нагадаємо, що міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував відновлення в умовах війни з Росією внутрішніх чемпіонатів з різних видів спорту, а також роботу над повною забороною на участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

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