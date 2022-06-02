Без чемпіонів: в Україні достроково завершили баскетбольний сезон

Без чемпіонів: в Україні достроково завершили баскетбольний сезон

Виконком Федерації баскетболу України ухвалив рішення щодо дострокового завершення всіх змагань сезону 2021/22 у зв’язку з повномашстабним вторгненням Росії.

Чемпіонат завершено без визначення призерів, а турнірну таблицю зафіксовано остаточною на момент 24 лютого.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФБУ.

На першому місці чоловічої Суперліги завершив сезон "Прометей". У березні президент "Прометея" Володимир Дубинський повідомив про розпуск усіх команд клубу. Другу позицію у Суперлізі зайняв "Будівельник", третім став "Київ-Баскет."

У жіночій Суперлізі в трійці склалась та ж сама ситуація – на першому місці "Прометей", другим став "Будівельник", третім – "Київ-Баскет".

Нагадаємо, що баскетбольні команди з Росії та Білорусі не зможуть зіграти у Лізі чемпіонів-2022/23.

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