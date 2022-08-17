Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харькове раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар

Дата публикации
Просмотры
1447
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харькове раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар

Фото: pixabay.com

Враг обстрелял Салтовский район.

В Харькове вечером 17 августа неспокойно. Враг снова обстреливает Салтовский район.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Снова обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки. Будьте осторожны, соблюдайте правила двух стен", — написал он в своем Telegram.

Терехов добавил: "На месте прилета сильный пожар в жилом здании. О жертвах и пострадавших информации пока нет".

Как сообщает "Общественное.Харьков", масштабный пожар вспыхнул в здании, куда вечером 17 августа попала российская ракета.

Напомним, оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении, но потерпели поражение.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация