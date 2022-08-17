В Харькове раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар

В Харькове вечером 17 августа неспокойно. Враг снова обстреливает Салтовский район.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Снова обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки. Будьте осторожны, соблюдайте правила двух стен", — написал он в своем Telegram.

Терехов добавил: "На месте прилета сильный пожар в жилом здании. О жертвах и пострадавших информации пока нет".

Как сообщает "Общественное.Харьков", масштабный пожар вспыхнул в здании, куда вечером 17 августа попала российская ракета.

Напомним, оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении, но потерпели поражение.

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