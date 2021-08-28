Динамо - Колос: видеотрансляция матча УПЛ

Начало поединка - в 19:30.
В субботу, 28 августа, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и ковалевским "Колосом".
Команды встретятся на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало поединка - в 19:30.
Вашему вниманию видеотрансляция этого поединка.
- "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 13 очков после 5 туров.
- "Колос" (5 баллов и матч в запасе) занимает 9-е место.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
6 тур
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Суббота, 28 августа / 19:30
|СТАТИСТИКА МАТЧА