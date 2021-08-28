Динамо - Колос: видеотрансляция матча УПЛ

Начало поединка - в 19:30.

В субботу, 28 августа, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и ковалевским "Колосом".

Команды встретятся на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало поединка - в 19:30.

Вашему вниманию видеотрансляция этого поединка.

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 13 очков после 5 туров.

"Колос" (5 баллов и матч в запасе) занимает 9-е место.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

6 тур Суббота, 28 августа / 19:30

Киев. НСК "Олимпийский"

ТВ-трансляция - 2+2



СТАТИСТИКА МАТЧА

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