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Динамо - Колос: видеотрансляция матча УПЛ

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Динамо - Колос: видеотрансляция матча УПЛ

twitter.com/DynamoKyiv

Начало поединка - в 19:30.

В субботу, 28 августа, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и ковалевским "Колосом".

Команды встретятся на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало поединка - в 19:30.

Вашему вниманию видеотрансляция этого поединка.

  • "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 13 очков после 5 туров.
  • "Колос" (5 баллов и матч в запасе) занимает 9-е место.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
6 тур
Динамо Киев

Суббота, 28 августа / 19:30
Киев. НСК "Олимпийский"
ТВ-трансляция - 2+2

 

 Эмблема ФК «ФК Колос»
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