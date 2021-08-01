Динамо - Верес - 4:0 Видео матча УПЛ

Команда Мирчи Луческу провела первый поединок в новом сезоне.
В воскресенье, 1 августа, состоялся матч 2-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и ровенским "Вересом".
Команды играли на столичном "Олимпийском". Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу действующего чемпиона.
Вашему вниманию полное видео матча "Динамо" - "Верес".
Для "бело-синих" это была дебютная игра сезона, поскольку поединок первого тура против "Миная" был перенесен на 11 августа.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
2 тур
|Воскресенье, 1 августа / 19:30
Киев. НСК "Олимпийский"
ТВ-трансляция - 2+2
|СТАТИСТИКА МАТЧА