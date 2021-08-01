Реабилитация за еврокубки: "Ворскла" одержала первую победу в сезоне

Реабилитация за еврокубки: "Ворскла" одержала первую победу в сезоне

Команда Юрия Максимова сыграла уже четвертый поединок в новой кампании.

Полтавская "Ворскла" обыграла в домашнем матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) львовский "Рух". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли гола Александра Скляра и Руслана Степанюка. Первый отличился в конце первого тайма. Второй установил окончательный счет в поединке на 60-й минуте.

Для команды Юрия Максимова с учетом старта в еврокубках это был уже четвертый матч в новом сезоне и только первая победа.

В 1-м туре "Ворскла" поделила очки с " Днепром-1 " (2:2).

с " " (2:2). "Рух" стартовал с поражения от харьковского "Металлиста-1925" (1:2).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, "Ворскла" сенсационно проиграла финскому "КуПСу" и вылетела из Лиги конференций.

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