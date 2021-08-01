В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря

В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря

Обвиняемый работал с 1942 по 1945 год охранником лагеря в Заксенхаузене.

В Германии 100-летний охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен предстанет перед судом.

Об этом сообщает Die Welt.

Суд Нойруппина признал обвинения в соучастии в убийстве по 3500 делам. Судебный процесс запланирован на октябрь. Обвиняемый работал с 1942 по 1945 год охранником лагеря в Заксенхаузене.

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Исследовательница Берлинского документационного центра "Типология террора" Стефани Бора заявила, что все люди должны отвечать за свои поступки, несмотря на возраст.

"Убийство не имеет срока давности, поэтому пожилые люди должны отвечать в суде. Речь идет о раскрытии преступлений, и бывшие заключенные имеют возможность сообщить о том, что там произошло", — отметила исследовательница.

Адвокат Томас Вальтер, представлявший бывших узников в последних нацистских процессах, также считает суд необходимым.

"Многие истцы — ровесники обвиняемых, и они надеются на справедливость", — сказал он.

Концлагерь Заксенхаузен расположен в городе Ораниенбург в Германии. Был создан в 1936 году. После 1945 года и до 1950-го являлся пересыльным лагерем НКВД СССР для перемещенных лиц. На территории Заксенхаузена, по разным данным, погибло до 100 тысяч человек.

Напомним, что в студии "Право на владу" секретарь СНБО сравнил Донбасс с концлагерем.

В студии "Право на владу" секретарь СНБО сравнил Донбасс с концлагерем

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