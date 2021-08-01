Турция горит уже пятые сутки: эксклюзивный репортаж ТСН

В результате пожаров уже погибли по меньшей мере семь человек.

В Турции — пятые сутки масштабных лесных пожаров. Там обещают восстановить разрушенное огнем жилье за счет государства и уже задерживают подозреваемых в поджогах. Накануне вечером огонь начал бушевать не только на Анталийском побережье и вблизи Мармариса, но и на окраинах Бодрума. Там эвакуировали жителей нескольких отелей.

Об этом 1 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Хотя на обуздание пламени брошены силы со всей страны, когда на улице темнеет — спасатели и волонтеры остаются без пожарной авиации и пытаются потушить огонь только вручную пожарными автомобилями, бутылями воды, лопатами и даже огнетушителями.

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Задымленное побережье возле турецкого Мармариса. Здесь сочетается две реальности: спокойные туристы на лежаках, в воде, на террасах ресторанов и пожарные, которые постоянно пытаются не дать пламени уничтожить все вокруг.

Пожары в Турции бушуют пятые сутки. В них погибли по меньшей мере семь человек, еще десятки — пострадали. Турецкая власть отчитывается: удалось обуздать большинство серьезных очагов, но в то же время появляются новые. Ветер разносит искры.

Пока вертолеты один за другим сбрасывают на охваченный пламенем лес тонны воды, из земли пытаются тоже хоть как-то побороть стихию — просто вручную тушат и проливают тлеющие деревья.

Профессиональных спасателей здесь почти десятая часть, большинство — обычные жители Мармариса.

Средиземное море отсюда всего за несколько километров, но в местах тушения пожара есть необходимость воды. Добровольцы, которые здесь помогают, фактически останавливают легковушки, которые едут и спрашивают, нет ли у салоне воды, не могут ли водители отдать ее.

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О том, что эти пожары не случайны, здесь говорят многие. Мол, вспыхивает в различных местах регионов и страны. Следователи уже имеют нескольких подозреваемых. Одного человека, которого обвиняют в пожаре возле Мармариса, задержали накануне.

Когда на улице темнеет, авиация прекращает свою работу — таковы правила полетов. С огнем продолжают бороться только вручную с земли. Тогда пламя становится в разы больше. Дым стелется землей, дышать сложно и почти ничего не видно.

Переезжаем в соседний город — Ичмелер. В полночь его часть возле горы тоже оказывается в опасности, хотя огонь еще довольно далеко, за несколько километров. Здесь уже готовятся к худшему — среди ночи эвакуируют скот.

Эти масштабные пожары стали для туристов одним из зрелищ на отдыхе. Они выходят из своих отелей, чтобы посмотреть и заснять, как горит лес совсем рядом. А так он будет гореть всю ночь — превращать зеленые леса на пепелище. Утром жители едут посмотреть, на что за ночь превратился их район. Слез не сдерживают.

Турецкие власти обещают помочь людям с восстановлением их домов за счет государства.

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