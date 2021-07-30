Кукуруза, запеченная со специями

Просто отварить кукурузу было бы слишком тривиально.

Мы предлагаем вам запечь кукурузу со специями. Кукуруза, приготовленная по нашему рецепту, получается сочная и очень ароматная.

Ингредиенты:

4 початка кукурузы;

75-100 г сливочного масла;

5 зубков чеснока;

2 чайные ложки соли;

черный перец горошком;

душистый перец горошком;

кориандр;

сушеный базилик;

укроп.

Приготовление

Чеснок очистить от шелухи и пропустить через пресс. Промытый укроп мелко изрубить.

Соль вместе с перцем, кориандром и базиликом поместить в ступку и растереть в порошок.

Размягченное при комнатной температуре сливочное масло соединить с ароматно-пряной смесью, укропом и чесноком и хорошо вымешать.

Очищенные от листьев початки кукурузы обмазать со всех сторон приготовленным маслом, завернуть каждый в пергамент, затем в фольгу и выдержать 15-30 минут, чтобы кукуруза хорошо пропиталась ароматами и маслом.

Запекать 40 минут при 180-200°С.

На заметку

Букет специй можно варьировать и подбирать на свой вкус. К кукурузе хорошо подойдут тимьян, розмарин, орегано, карри.

Кроме укропа можно использовать зелень петрушки, кинзу или любую другую зелень.

Если вы предпочитаете в пище легкую остроту, добавьте в масляную смесь измельченный кусочек перца чили.

Момент растирания специй в ступке можно пропустить, а взять готовые молотые перцы и травы, но аромат свежемолотых специй гораздо насыщеннее, а значит и готовое блюдо будет аппетитнее.

Вместо букета специй можно использовать сванскую или любую другую ароматизированную соль.

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