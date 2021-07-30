Кукуруза, запеченная со специями

Просто отварить кукурузу было бы слишком тривиально.
Мы предлагаем вам запечь кукурузу со специями. Кукуруза, приготовленная по нашему рецепту, получается сочная и очень ароматная.
Ингредиенты:
- 4 початка кукурузы;
- 75-100 г сливочного масла;
- 5 зубков чеснока;
- 2 чайные ложки соли;
- черный перец горошком;
- душистый перец горошком;
- кориандр;
- сушеный базилик;
- укроп.
Приготовление
Чеснок очистить от шелухи и пропустить через пресс. Промытый укроп мелко изрубить.
Соль вместе с перцем, кориандром и базиликом поместить в ступку и растереть в порошок.
Размягченное при комнатной температуре сливочное масло соединить с ароматно-пряной смесью, укропом и чесноком и хорошо вымешать.
Очищенные от листьев початки кукурузы обмазать со всех сторон приготовленным маслом, завернуть каждый в пергамент, затем в фольгу и выдержать 15-30 минут, чтобы кукуруза хорошо пропиталась ароматами и маслом.
Запекать 40 минут при 180-200°С.
На заметку
Букет специй можно варьировать и подбирать на свой вкус. К кукурузе хорошо подойдут тимьян, розмарин, орегано, карри.
Кроме укропа можно использовать зелень петрушки, кинзу или любую другую зелень.
Если вы предпочитаете в пище легкую остроту, добавьте в масляную смесь измельченный кусочек перца чили.
Момент растирания специй в ступке можно пропустить, а взять готовые молотые перцы и травы, но аромат свежемолотых специй гораздо насыщеннее, а значит и готовое блюдо будет аппетитнее.
Вместо букета специй можно использовать сванскую или любую другую ароматизированную соль.
Читайте также: Вкусная кабачковая икра: проверенный рецепт