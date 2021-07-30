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Кукуруза, запеченная со специями

Кукуруза, запеченная со специями

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Просто отварить кукурузу было бы слишком тривиально.

Мы предлагаем вам запечь кукурузу со специями. Кукуруза, приготовленная по нашему рецепту, получается сочная и очень ароматная.

Ингредиенты: 

  • 4 початка кукурузы;
  • 75-100 г сливочного масла;
  • 5 зубков чеснока;
  • 2 чайные ложки соли;
  • черный перец горошком;
  • душистый перец горошком;
  • кориандр;
  • сушеный базилик;
  • укроп.

Приготовление

Чеснок очистить от шелухи и пропустить через пресс. Промытый укроп мелко изрубить.

Соль вместе с перцем, кориандром и базиликом поместить в ступку и растереть в порошок.

Размягченное при комнатной температуре сливочное масло соединить с ароматно-пряной смесью, укропом и чесноком и хорошо вымешать.

Очищенные от листьев початки кукурузы обмазать со всех сторон приготовленным маслом, завернуть каждый в пергамент, затем в фольгу и выдержать 15-30 минут, чтобы кукуруза хорошо пропиталась ароматами и маслом.

Запекать 40 минут при 180-200°С.

На заметку

Букет специй можно варьировать и подбирать на свой вкус. К кукурузе хорошо подойдут тимьян, розмарин, орегано, карри.

Кроме укропа можно использовать зелень петрушки, кинзу или любую другую зелень.

Если вы предпочитаете в пище легкую остроту, добавьте в масляную смесь измельченный кусочек перца чили. 

Момент растирания специй в ступке можно пропустить, а взять готовые молотые перцы и травы, но аромат свежемолотых специй гораздо насыщеннее, а значит и готовое блюдо будет аппетитнее.

Вместо букета специй можно использовать сванскую или любую другую ароматизированную соль.

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