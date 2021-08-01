"Десна" вырвала победу над "Мариуполем" и вышла в лидеры УПЛ

Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.
"Мариуполь" не смог удержать ничью и проиграл черниговской "Десне" в домашнем матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Хозяевам около часа пришлось провести в меньшинстве. На 35-й минуте игры с поля за повторное предупреждение был удален их полузащитник Алексей Кащук.
Несмотря на численное превосходство соперника, после перерыва "Мариуполь" смог открыть счет. На 65-й минуте Андрей Кулаков вывел свою команду вперед ударом под самую штангу.
Но впереди хозяева были недолго. На 71-й минуте Филипп Будковский уже в пустые ворота отправлял мяч после паса Владислава Калитвинцева.
Вырвали победу гости уже в компенсированное время. Три очка и первое место в турнирной таблице УПЛ "Десне" принес результативный удар Дениса Безбородько.
- В первом туре "Мариуполь" в гостях сыграл вничью со "Львовом" (1:1).
- "Десна" начала сезон с разгромной победы над одесским "Черноморцем" (3:0).