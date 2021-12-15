Два ключевых игрока "Реала" получили положительные тесты на COVID-19

"Сливочные" сообщили о новых выявленных случаях заражения.
Полузащитник "Реала" Лука Модрич и защитник команды Марсело получили положительные тесты на коронавирус.
Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Футболистам придется пойти на самоизоляцию. Никаких подробностей о состоянии игроков "сливочные" не раскрывают.
- "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги на расстоянии восьми очков. Следующий свой матч команда проведет против аутсайдера турнира – Кадиса. Матч состоится в воскресенье, 19 декабря.
- В этом сезоне Модрич провел 12 матчей в составе "мадридцев" и оформил 4 результативных передачи. На счету Марсело три матча.
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