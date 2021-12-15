В Харькове на рынке произошла стрельба: есть раненые

В Харькове на рынке произошла стрельба: есть раненые

С телесными повреждениями в больницу доставлены двое мужчин 63 и 57 лет.

В Харькове на рынке в Холодногорском районе города произошла стрельба. В результате в больницу с телесными повреждениями доставили двоих мужчин.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло сегодня, 15 декабря, возле станции метрополитена "Центральный рынок" около 11:30. В результате происшествия в больницу с телесными повреждениями в больницу доставлены двое мужчин 63 и 57 лет.

"Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3. Все обстоятельства происшествия выясняются", — отметили в полиции.

В Сети сообщают, что причиной конфликта стали дюбели. Муж пришел на рынок поштучно покупать дюбеля, а продавцы его высмеяли, мол, их поштучно не покупают, а берут пачками.

Обиженный мужчина пошел домой, взял два пистолета и вернулся и устроил стрельбу.

Одному из пострадавших пуля попала в голень. Еще у одного мужчины разбито лицо в результате драки.

Напомним, что подозреваемого, дистанционно устроившего стрельбу и пожары в центре Днепра — задержала полиция.

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