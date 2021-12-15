У Харкові на ринку сталася стрілянина: є поранені

У Харкові на ринку сталася стрілянина: є поранені

З тілесними ушкодженнями до лікарні доправлені двоє чоловіків 63 та 57 років.

У Харкові на ринку в Холодногірському районі міста сталася стрілянина. В результаті до лікарні з тілесними ушкодженнями доправили 2 чоловіків.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Подія сталася сьогодні, 15 грудня, біля станції метрополітену "Центральний ринок" близько 11:30. В результаті події до лікарні з тілесними ушкодженнями доправлені двоє чоловіків 63 та 57 років.

"Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3. Всі обставини події з’ясовуються", - зазначили у поліції.

У Мережі повідомляють, що причиною конфлікту стали дюбелі. Чоловік прийшов на ринок поштучно купувати дюбелі, а продавці його висміяли, мовляв, їх поштучно не купують, а беруть пачками.

Ображений чоловік пішов додому, взяв два пістолети, повернувся і влаштував стрілянину.

Одному з постраждалих куля влучила у гомілку. Ще в одного чоловіка розбите обличчя в результаті бійки.

Нагадаємо, що підозрюваного, який дистанційно влаштував стрілянину та пожежі в середмісті Дніпра, затримала поліція.

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