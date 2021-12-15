Санкції не перешкода: РФ збільшила постачання патронів до США

Зростання спостерігається протягом 2021 року.

Росія, незважаючи на санкції, збільшила постачання патронів та їх складових частин у Сполучені Штати Америки цього року.

Як пише РБК з посиланням на зовнішньоторговельні дані Бюро переписів США, цей обсяг став рекордним і для того, щоб його побити, РФ вистачило 10 місяців.

Зокрема, йдеться про суму $157,9 млн (тільки патронів було відправлено зі США 7,7 тис. т). Так, 2020-го імпорт російських набоїв у США становив близько $120 млн.

Як пише видання, за даними ООН, понад 94% усіх російських набоїв, що вирушають на експорт, йдуть у США і лише небагато — до Євросоюзу ($2,7 млн у 2020 році), Канади ($1,5 млн), Таїланду ($0, 6 млн).

«У американських імпортерів була теоретична можливість встигнути оформити нові дозволи на імпорт у проміжок між оголошенням санкцій та їх введенням у дію, зазначав РБК. Такі ліцензії, якими розповідає Бюро з алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF) при Мін'юсті США, за законом діють два роки, і імпорт з дозволів, виданих до набрання чинності санкцій, може продовжуватися», — пише РБК.

Зокрема, американські партнери Тульського патронного заводу (ТПЗ) — один з найбільших російських виробників патронів — мають діючу ліцензію, яка закінчиться восени 2023 року, стверджує джерело, близьке до ТПЗ. «Ще два роки у нас все буде гаразд, а потім з'являться проблеми. Тому що ми цей ринок не зможемо замістити ніяк», — сказав він, зазначивши, що зараз на підприємстві працює близько 2 тис. людей.

Економіст галузевої консалтингової компанії Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF), що відслідковує тренди на американському ринку вогнепальної зброї, Юрген Брауер підтвердив РБК, що американські імпортери російських патронів зуміли отримати нові дворічні ліцензії в інтервалі між оголошенням санкцій і деталей. .

У Мінпромторгу Росії журналістам РБК повідомили, що зростання обсягів поставок у США пов'язане зі значним зростанням попиту на патрони в цій країні за останні два-три роки. Порівняно з 2018 роком обсяг постачань у США російських набоїв для цивільної стрілецької зброї зріс майже втричі, зазначили у міністерстві. "З введеними санкціями це не пов'язано", — наголосили в Мінпромторгу.

Російські патрони затребувані в США через те, що вони, як правило, дешевші за американські аналоги, зазначає американське медіа Raw Story. Загалом у пандемію продажу зброї у Сполучених Штатах різко зросли та на ринку спостерігався дефіцит набоїв.