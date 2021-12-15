У центрі Тернополя чоловік облив фарбою пам'ятник Степану Бандері: його зафіксували камери спостереження

У центрі Тернополя чоловік облив фарбою пам'ятник Степану Бандері: його зафіксували камери спостереження

У поліції розшукують підозрюваного.

У центрі Тернополі невідомий облив червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Інцидент стався у вівторок, 14 грудня.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Інцидент стався о 12:11. Відомо, що чоловік підійшов до скульптури та вилив на неї червону фарбу. Правоохоронці розшукують зловмисника. Його зафіксували камери відеоспостереження. Особу підозрюваного встановлює слідство.

"Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Галицький районний суд Львова присудив молодику, котрий облив фарбою пам'ятник Степану Бандері, чотири роки ув’язнення. Однак його одразу ж звільнили від покарання з іспитовим терміном два роки.

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