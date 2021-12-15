Санкции не помеха: РФ увеличила поставки патронов в США

Рост наблюдается на протяжении 2021 года.

Россия, несмотря на санкции, увеличила поставки патронов и их составных частей в Соединенные Штаты Америки в этом году.

Как пишет РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Бюро переписей США, этот объем стал рекордным и для того, чтобы его побить, РФ хватило 10 месяцев.

В частности, речь идет о сумме в $157,9 млн (только патронов было отправлено с США 7,7 тыс. т). Так, в 2020-ом импорт российских патронов в США составил около $120 млн.

Как пишет издание, по данным ООН, более 94% всех российских патронов, отправляющихся на экспорт, идут в США и лишь немного — в Евросоюз ($2,7 млн в 2020 году), Канаду ($1,5 млн), Таиланд ($0,6 млн).

«У американских импортеров была теоретическая возможность успеть оформить свежие разрешения на импорт в промежуток между объявлением санкций и их введением в действие, отмечал РБК. Такие лицензии, которыми ведает Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) при Минюсте США, по закону действуют два года, и импорт по разрешениям, выданным до вступления санкций в силу, может продолжаться», - пишет РБК.

В частности, у американских партнеров Тульского патронного завода (ТПЗ) — одного из крупнейших российских производителей патронов — есть действующая лицензия, которая истечет осенью 2023 года, утверждает источник, близкий к ТПЗ. «Еще два года у нас все будет хорошо, а потом появятся проблемы. Потому что мы этот рынок не сможем заместить никак», — сказал он, отметив, что сейчас на предприятии работают около 2 тыс. человек.

Экономист отраслевой консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF), отслеживающей тренды на американском рынке огнестрельного оружия, Юрген Брауэр подтвердил РБК, что американские импортеры российских патронов сумели получить новые двухлетние лицензии в интервале между объявлением санкций и их вступлением в силу, без уточнения деталей.

В Минпромторге России журналистам РБК сообщили, что рост объемов поставок в США связан со значительным ростом спроса на патроны в этой стране в последние два-три года. По сравнению с 2018 годом объем поставок в США российских патронов для гражданского стрелкового оружия вырос почти в три раза, отметили в министерстве. «С введенными санкциями это не связано», — подчеркнули в Минпромторге.

Российские патроны востребованы в США из-за того, что они, как правило, дешевле американских аналогов, отмечает американское медиа Raw Story. В целом в пандемию продажи оружия в Соединенных Штатах резко возросли и на рынке наблюдался дефицит патронов.