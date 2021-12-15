Стали відомі пари 1/4 фіналу Кубка України: результати жеребкування

Базовий день поєдинків - 2 березня 2022 року.
У середу, 15 грудня, у Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону-2021/22.
Зазначимо, що "Динамо" та "Шахтар" були розведені під час жеребкування. Перед процедурою вісім команд поділили на два кошики - з вищим рейтингом і нижчим.
Клуби з нижчем рейтингом проведуть чвертьфінальні матчі на своєму полі.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
"Олександрія" - "Динамо"
"Львів" - "Шахтар"
"Металіст" - "Зоря"
"Дніпро-1" - "Ворскла"
- Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.
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