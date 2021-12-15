Стали відомі пари 1/4 фіналу Кубка України: результати жеребкування

Базовий день поєдинків - 2 березня 2022 року.

У середу, 15 грудня, у Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону-2021/22.

Зазначимо, що "Динамо" та "Шахтар" були розведені під час жеребкування. Перед процедурою вісім команд поділили на два кошики - з вищим рейтингом і нижчим.

Клуби з нижчем рейтингом проведуть чвертьфінальні матчі на своєму полі.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

"Олександрія" - "Динамо"

"Львів" - "Шахтар"

"Металіст" - "Зоря"

"Дніпро-1" - "Ворскла"

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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