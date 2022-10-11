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Польша и Украина вместе: на матче "Шахтер" – "Реал" болельщики устроили яркий перформанс (видео)

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Польша и Украина вместе: на матче "Шахтер" – "Реал" болельщики устроили яркий перформанс (видео)

Фото: ФК Шахтер

На трибунах стадиона Войска Польского в Варшаве украинские и польские фанаты устроили яркий перформанс.

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом" болельщики эффектно сформировали флаги Украины и Польши на трибунах.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

"Горняки" вынуждены играть домашний матч в Варшаве, поскольку из-за нападения России проведение международных футбольных соревнований на территории нашей страны по соображениям безопасности запрещено.

На трибунах стадиона Войска Польского украинские и польские фанаты устроили яркий перформанс.

Отметим, что на 46-й минуте игрок дончан Александр Зубков открыл счет.

В "Реале" с первых минут играет украинский голкипер Андрей Лунин.

Текстовый репортаж поединка 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23 между донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом" читайте по ссылке.

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