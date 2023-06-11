Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

В понедельник, 12 июня, сборная Украины сыграет контрольный матч с национальной командой Германии.

Товарищеская встреча состоится в немецком Бремене на арене "Везерштадион". Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Это будет 1000-й матч в истории немецкой сборной. Также этот поединок станет дебютным для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Германия после поединка с украинцами 16 июня проведет товарищескую игру с Польшей, а 20 июня – спарринг с Колумбией.

Следует отметить, что сборная Германия как хозяин Евро-2024 автоматически получила путевку в финальную часть континентального первенства, избежав квалификационного раунда.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Германии и Украины.