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Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 29 июля

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Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 29 июля

Associated Press

Награды найдут своих обладателей в почти двух десятках дисциплинах.

В четверг, 29 июля, станут известны имена еще 17 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в шестой день Олимпийских игр-2020.

  • 03:18 - академическая гребля. Мужчины. Двойка парная.
  • 03:30 - академическая гребля. Женщины. Двойка парная.
  • 03:50 - академическая гребля. Мужчины. Двойка парная, легкий вес.
  • 04:10 - академическая гребля. Женщины. Двойка парная, легкий вес.
  • 04:30 - плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль.
  • 04:44 - плавание. Мужчины. 200 м брасс.
  • 05:28 - плавание. Женщины. 200 м баттерфляй.
  • 05:37 - плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль.
  • 06:31 - плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль.
  • 08:30 - стрельба. Женщины. Трап.
  • 09:30 - стрельба. Мужчины. Трап.
  • 09:55 - гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка.
  • 12:25 - дзюдо. Женщины. До 78 кг.
  • 12:50 - дзюдо. Мужчины. До 100 кг.
  • 13:45 - фехтование. Женщины. Командная рапира.
  • 13:50 - спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье.
  • 15:00 - настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд.

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  • На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
  • Сборная Украины уже завоевала три бронзовые медали на Играх в Токио.