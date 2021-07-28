Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 29 июля

Награды найдут своих обладателей в почти двух десятках дисциплинах.

В четверг, 29 июля, станут известны имена еще 17 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в шестой день Олимпийских игр-2020.

03:18 - академическая гребля. Мужчины. Двойка парная.

- академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. 03:30 - академическая гребля. Женщины. Двойка парная.

- академическая гребля. Женщины. Двойка парная. 03:50 - академическая гребля. Мужчины. Двойка парная, легкий вес.

- академическая гребля. Мужчины. Двойка парная, легкий вес. 04:10 - академическая гребля. Женщины. Двойка парная, легкий вес.

- академическая гребля. Женщины. Двойка парная, легкий вес. 04:30 - плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль.

- плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. 04:44 - плавание. Мужчины. 200 м брасс.

- плавание. Мужчины. 200 м брасс. 05:28 - плавание. Женщины. 200 м баттерфляй.

- плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. 05:37 - плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль.

- плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. 06:31 - плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль.

- плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. 08:30 - стрельба. Женщины. Трап.

- стрельба. Женщины. Трап. 09:30 - стрельба. Мужчины. Трап.

- стрельба. Мужчины. Трап. 09:55 - гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка.

- гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. 12:25 - дзюдо. Женщины. До 78 кг.

- дзюдо. Женщины. До 78 кг. 12:50 - дзюдо. Мужчины. До 100 кг.

- дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 13:45 - фехтование. Женщины. Командная рапира.

- фехтование. Женщины. Командная рапира. 13:50 - спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье.

- спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. 15:00 - настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже завоевала три бронзовые медали на Играх в Токио.

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