Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 30 июля

Награды найдут своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.
В пятницу, 30 июля, станут известны имена еще 21 олимпийского чемпиона Игр в Токио.
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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в седьмой день Олимпийских игр-2020.
- 03:33 - академическая гребля. Женщины. Одиночка.
- 03:45 - академическая гребля. Мужчины. Одиночка.
- 05:40 - велоспорт. BMX. Мужчины.
- 05:50 - велоспорт. BMX. Женщины.
- 04:05 - академическая гребля. Женщины. Восьмерка.
- 04:25 - академическая гребля. Мужчины. Восьмерка.
- 04:41 - плавание. Женщины. 200 м брасс.
- 04:50 - плавание. Мужчины. 200 м на спине.
- 04:59 - плавание. Женщины. 100 м вольный стиль.
- 05:16 - плавание. Мужчины. 200 м комплекс.
- 06:00 - теннис. Мужчины. Парный разряд.
- 08:00 - стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м.
- 08:30 - прыжки на батуте. Женщины.
- 09:30 - бадминтон. Микст.
- 10.00 - гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка.
- 10:45 - стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство.
- 12:25 - дзюдо. Женщины. Весовая категория свыше 78 кг.
- 13:00 - дзюдо. Мужчины. Весовая категория свыше 100 кг.
- 13:30 - фехтование. Мужчины. Командная шпага.
- 14:30 - легкая атлетика. Мужчины. 10 000 м.
- 15:00 - настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд.
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- На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- Сборная Украины уже завоевала четыре бронзовые медали на Играх в Токио.