Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 30 июля

Награды найдут своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.

В пятницу, 30 июля, станут известны имена еще 21 олимпийского чемпиона Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в седьмой день Олимпийских игр-2020.

03:33 - академическая гребля. Женщины. Одиночка.

- академическая гребля. Женщины. Одиночка. 03:45 - академическая гребля. Мужчины. Одиночка.

- академическая гребля. Мужчины. Одиночка. 05:40 - велоспорт. BMX. Мужчины.

- велоспорт. BMX. Мужчины. 05:50 - велоспорт. BMX. Женщины.

- велоспорт. BMX. Женщины. 04:05 - академическая гребля. Женщины. Восьмерка.

- академическая гребля. Женщины. Восьмерка. 04:25 - академическая гребля. Мужчины. Восьмерка.

- академическая гребля. Мужчины. Восьмерка. 04:41 - плавание. Женщины. 200 м брасс.

- плавание. Женщины. 200 м брасс. 04:50 - плавание. Мужчины. 200 м на спине.

- плавание. Мужчины. 200 м на спине. 04:59 - плавание. Женщины. 100 м вольный стиль.

- плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. 05:16 - плавание. Мужчины. 200 м комплекс.

- плавание. Мужчины. 200 м комплекс. 06:00 - теннис. Мужчины. Парный разряд.

- теннис. Мужчины. Парный разряд. 08:00 - стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м.

- стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. 08:30 - прыжки на батуте. Женщины.

- прыжки на батуте. Женщины. 09:30 - бадминтон. Микст.

- бадминтон. Микст. 10.00 - гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка.

- гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. 10:45 - стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство.

- стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 12:25 - дзюдо. Женщины. Весовая категория свыше 78 кг.

- дзюдо. Женщины. Весовая категория свыше 78 кг. 13:00 - дзюдо. Мужчины. Весовая категория свыше 100 кг.

- дзюдо. Мужчины. Весовая категория свыше 100 кг. 13:30 - фехтование. Мужчины. Командная шпага.

- фехтование. Мужчины. Командная шпага. 14:30 - легкая атлетика. Мужчины. 10 000 м.

- легкая атлетика. Мужчины. 10 000 м. 15:00 - настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже завоевала четыре бронзовые медали на Играх в Токио.

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