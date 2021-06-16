Определился первый участник плей-офф раунда Евро-2020

На его счету две победы в двух поединках группового этапа.

Стал известен первый участник 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Так, точно в раунде плей-офф континентального первенства сыграет сборная Италии. Подопечные Роберто Манчини получили право оказаться в топ-16 турнира после уверенной победы в рамках второго тура группового этапа против Швейцарии (3:0).

Associated Press

Отметим, что выход "Скуадры Адзурры" в следующую стадию соревнований стало возможным благодаря тому, что они добыли две победы в двух матчах. Таким образом, имея шесть очков из шести возможных, сборная Италии точно займет 1 или 2 место в своем квартете.

В воскресенье, 20 июня, сборная Италии сыграет за лидерство в группе против Уэльса, который имеет четыре зачетных балла. Правда, сам Уэльс еще может занять даже и третье место. Это произойдет в случае поражения от Италии и победы Швейцарии над Турцией с лучшей общей разницей забитых и пропущенных мячей.

Также в этой группе выступают сборные Швейцарии и Турции, которые имеют одно и ноль очков соответственно;

В плей-офф выйдут две сильнейшие команды каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест.

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Добавим, что лидер группы A (Италия или Уэльс) сыграют со вторым местом группы C, где выступает сборная Украины.

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