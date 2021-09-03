Переписал историю: украинец Крыпак стал 10-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Максим выиграл свое пятое "золото" в Токио-2020.

Украинский пловец Максим Крыпак стал обладателем очередного "золота" на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наш соотечественник победил на 200-метровке комплексным плаванием (класс SM10).

Крыпак был самым быстрым на дистанции со временем 2:05.68 минуты. В борьбе за золотую награду он опередил итальянца Стефано Раймонди (2:07.68 минуты) и Баса Таккена из Нидерландов (2:11.39 минуты).

Для Максима это уже пятое "золото" в Токио-2020. Также это его 15-паралимпийская медаль в карьере и десятое "золото". Крыпак благодаря успеху в столице Японии установил рекорд - теперь он самый титулованный украинский спортсмен на Паралимпиадах.

Таким образом, в активе нашей сборной уже 90 медалей: 22 золотые, 43 серебряные и 25 бронзовых. Украина занимает пятое место в медальном зачете и идет четвертой по количеству завоеванных наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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