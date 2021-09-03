Переписав історію: українець Крипак став 10-разовим чемпіоном Паралімпійських ігор

Максим виграв своє п'яте "золото" в Токіо-2020.

Український плавець Максим Крипак став володарем чергового "золота" на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Наш співвітчизник переміг на 200-метрівці комплексним плаванням (клас SM10).

Крипак був найшвидшим на дистанції з часом 2:05.68 хвилини. У боротьбі за золоту нагороду він випередив італійця Стефано Раймонді (2:07.68 хвилини) та Баса Таккена з Нідерландів (2:11.39 хвилини).

Для Максима це вже п'яте "золото" у Токіо-2020. Також це його 15-та паралімпійська медаль в кар'єрі та десяте "золото". Крипак завдяки успіху в столиці Японії встановив рекорд - тепер він найбільш титулований український спортсмен на Паралімпіадах.

Таким чином, в активі нашої збірної вже 90 медалей: 22 золоті, 43 срібні і 25 бронзових. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку і йде четвертою за кількістю завойованих нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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