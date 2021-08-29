Первый титул в сезоне: Свитолина победила на турнире WTA в Чикаго

Первый титул в сезоне: Свитолина победила на турнире WTA в Чикаго

В решающем поединке наша соотечественница расправилась с соперницей в двух сетах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей престижного турнира WTA в Чикаго.

В финальном матче 26-летняя уроженка Одессы оказалась сильнее француженки Ализе Корне. Для победы Элине хватило двух сетов. Поединок длился ровно два часа.

Украинка мощно начала первый сет и сразу же повела в счете 3:0. Однако француженка смогла отыграть подачу. Тем не менее, победа в партии осталась за Элиной - 7:5.

Второй сет проходил по схожему сценарию. Свитолина повела 3:0. После этого соперницы обменялись серией проигранных подач, что было на руку украинке, которая выиграла партию (6:4) и матч.

Для Элины это первая победа в сезоне на турнирах серии WTA и 16-я в карьере.

На турнире в Чикаго Элина была посеяна под первым номером.

Еще одна украинка Марта Костюк вылетела в четвертьфинале турнира в Чикаго, проиграв россиянке Варваре Грачевой - 7:6, 3:6, 4:6.

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