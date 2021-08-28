На Донбассе не прекращаются обстрелы, ранены еще два бойца

На Донбассе не прекращаются обстрелы, ранены еще два бойца

Украинские военнослужащие в ответ на обстрел противника применили дежурные огневые средства.

На Донбассе сепаратисты в очередной раз за текущие сутки нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Об этом сообщает штаб ООС.

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"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие в ответ на обстрел противника применили дежурные огневые средства.

Напомним:

Утром 28 августа боевики начали обстреливать Авдеевку . Над городом были видны клубы дыма. Соцсети, а также телеграмм канал donetchanyn писали о попадание в завод металлоконструкций и сиренах от пожарных машин.

. Над городом были видны клубы дыма. Соцсети, а также телеграмм канал donetchanyn писали о попадание в завод металлоконструкций и сиренах от пожарных машин. Во время обстрела района Авдеевки и самого города восемь украинских военных получили ранения и боевые травмы.

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