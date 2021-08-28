Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

На Донбассе не прекращаются обстрелы, ранены еще два бойца

Автор
Елена Вус
Дата публикации
Просмотры
643
На Донбассе не прекращаются обстрелы, ранены еще два бойца

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинские военнослужащие в ответ на обстрел противника применили дежурные огневые средства.

На Донбассе сепаратисты в очередной раз за текущие сутки нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Об этом сообщает штаб ООС.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие в ответ на обстрел противника применили дежурные огневые средства.

Напомним:

Новости мира: журналисты ВВС обнародовали расследование с доказательствами присутствия русских на Донбассе

Новости мира: журналисты ВВС обнародовали расследование с доказательствами присутствия русских на Донбассе
Следующая публикация