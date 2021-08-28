Боевики второй раз накрыли Авдеевку обстрелами: видео с окраин города

Боевики второй раз накрыли Авдеевку обстрелами: видео с окраин города

Над городом виден дым.

Боевики второй раз за утро субботы, 28 августа, накрыли Авдеевку обстрелами.

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Об этом из окрестностей города сообщает корреспондентка ТСН Наталия Нагорная.

"Это второй обстрел Авдеевки уже за сегодня. Первый был около 7 утра. Сначала говорили, что было 25 приходов мин, сейчас мы за несколько минут услышали уже более десятка приходов", — говорит журналистка.

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На своей странице в Facebook Наталия Нагорная выложила также видео уже из самого города, над которым виден дым от артиллерийского обстрела боевиков.

Напомним, утром соцсети, а также телеграм-канал donetchanyn писали о бое в районе Авдеевки и попадании в завод металлоконструкций. Отмечалось, что боевики бьют из Спартака, есть попадания по городу, много дыма и слышны сирены от пожарных машин.

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