Боевики второй раз накрыли Авдеевку обстрелами: видео с окраин города

Над городом виден дым.
Боевики второй раз за утро субботы, 28 августа, накрыли Авдеевку обстрелами.
Об этом из окрестностей города сообщает корреспондентка ТСН Наталия Нагорная.
"Это второй обстрел Авдеевки уже за сегодня. Первый был около 7 утра. Сначала говорили, что было 25 приходов мин, сейчас мы за несколько минут услышали уже более десятка приходов", — говорит журналистка.
На своей странице в Facebook Наталия Нагорная выложила также видео уже из самого города, над которым виден дым от артиллерийского обстрела боевиков.
Напомним, утром соцсети, а также телеграм-канал donetchanyn писали о бое в районе Авдеевки и попадании в завод металлоконструкций. Отмечалось, что боевики бьют из Спартака, есть попадания по городу, много дыма и слышны сирены от пожарных машин.