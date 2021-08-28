Обострение на Донбассе: боевики ранили трех украинских военных

Обострение на Донбассе: боевики ранили трех украинских военных

Сегодня оккупанты вели активные обстрелы по городу Авдеевка.

Сегодня, 28 августа, на Донбассе в результате обстрела российскими наемниками трое военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщает оперативно-тактические группировки "Восток".

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После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Наши воины оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск заставило врага прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним:

Утром 28 августа боевики начали обстреливать Авдеевку . Над городом был виден клубы дыма. Соцсети, а также телеграмм канал donetchanyn писали о попадание в завод металлоконструкций и сирены от пожарных машин.

. Над городом был виден клубы дыма. Соцсети, а также телеграмм канал donetchanyn писали о попадание в завод металлоконструкций и сирены от пожарных машин. Ранее Оперативно-тактические группировки "Схід" также сообщил о ранении одного украинского воина в результате вражеских обстрелов. Раненого доставили в больницу, его состояние — удовлетворительное.

в результате вражеских обстрелов. Раненого доставили в больницу, его состояние — удовлетворительное. По факту обстрела боевиками Авдеевки (Донецкая область) открыто уголовное производство.

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