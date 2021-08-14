Прогнулась перед солнцем: Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике

Прогнулась перед солнцем: Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике

Теннисистка наслаждается хорошей погодой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина наслаждается отдыхом после изнурительного выступления на Олимпийских играх в Токио, где она смогла завоевать бронзовую медаль.

Теннисистка поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором она в купальнике соблазнительно прогнулась перед солнцем.

instagram.com/elisvitolina

"Всегда держи голову к солнцу", - прокомментировала кадр Элина.

Пользователи по достоинству оценили снимок теннисистки. "Великолепная", "Идеальная", "Богиня", "Потрясающая", "Какая красивая", "Вот это зрелище", "Супер", "Королева", - писали они.

После Олимпийских игр в Токио Свитолина вернулась на пятое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Свитолина выложила фото, которое вызвало зависть у телеведущей Леси Никитюк.

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