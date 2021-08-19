Рапид - Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Рапид - Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

"Мужики" будут бороться за попадание в групповой этап еврокубка.

В четверг, 19 августа, луганская "Заря" сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против венского "Рапида".

Для "мужиков" это будет выездная игра. Она состоится на стадионе "Альянц" в Вене. Начало поединка - в 22:00.

Где смотреть матч Рапид - Заря

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал УНИАН и видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Рапид - Заря

Букмекеры считают "Рапид" фаворитом первого поединка. На победу австрийской команды можно поставить с коэффициентом 1.86. Ничья - 3.85. Выигрыш "мужиков" - 4.65.

Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты тоже отдают предпочтение коллективу из Вены. Коэффициент на "Рапид" составляет 1.64, а на "Зарю" - 2.27.

Для "Зари" это будет дебютный матч в еврокубках в нынешнем сезоне.

"Рапид" в предыдущем раунде турнира прошел кипрский " Анортосис " (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской " Спарты " (2:1, 0:2).

" (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской " " (2:1, 0:2). Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы, проигравший - в групповую стадию Лиги конференций.

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