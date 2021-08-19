Рапид - Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

"Мужики" будут бороться за попадание в групповой этап еврокубка.
В четверг, 19 августа, луганская "Заря" сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против венского "Рапида".
Для "мужиков" это будет выездная игра. Она состоится на стадионе "Альянц" в Вене. Начало поединка - в 22:00.
Где смотреть матч Рапид - Заря
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал УНИАН и видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Прогнозы букмекеров на матч Рапид - Заря
Букмекеры считают "Рапид" фаворитом первого поединка. На победу австрийской команды можно поставить с коэффициентом 1.86. Ничья - 3.85. Выигрыш "мужиков" - 4.65.
Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты тоже отдают предпочтение коллективу из Вены. Коэффициент на "Рапид" составляет 1.64, а на "Зарю" - 2.27.
- Для "Зари" это будет дебютный матч в еврокубках в нынешнем сезоне.
- "Рапид" в предыдущем раунде турнира прошел кипрский "Анортосис" (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской "Спарты" (2:1, 0:2).
- Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы, проигравший - в групповую стадию Лиги конференций.