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РБ Лейпциг – Шахтер 1:4 онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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РБ Лейпциг – Шахтер 1:4 онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2022/23 между донецким "Шахтером" и немецким РБ "Лейпцигом".

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против немецкого РБ "Лейпцига".

Игра состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

  • В другом противостоянии группы шотландский "Селтик" дома будет принимать действующего обладателя трофея – мадридский "Реал". Эта игра также начнется в 22:00;
  • Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 14 сентября: "Шахтер" – "Селтик", "Реал" – РБ "Лейпциг".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между украинским и немецким клубами.

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