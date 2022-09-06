РБ Лейпциг – Шахтер 1:4 онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2022/23 между донецким "Шахтером" и немецким РБ "Лейпцигом".

Во вторник, 6 сентября , донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против немецкого РБ "Лейпцига".

Игра состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

В другом противостоянии группы шотландский "Селтик" дома будет принимать действующего обладателя трофея – мадридский "Реал". Эта игра также начнется в 22:00;

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 14 сентября: "Шахтер" – "Селтик", "Реал" – РБ "Лейпциг".