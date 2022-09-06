Хорошие новости с фронта есть, но их сообщит Зеленский: Арестович заинтриговал украинцев

Однако он подчеркнул, что новости с фронта первыми объявляют либо президент Украины Владимир Зеленский, либо Генеральный штаб ВСУ. Так, Арестович не опроверг и не подтвердил информацию о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, в частности в Балаклее, о чем ранее сообщали российские пропагандисты.

Об этом советник ОП сказал в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным.

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"Новости есть, но это прерогатива президента объявить. Мы все знаем о Балаклее, но пока Генеральный штаб не сказал, мы совершаем информационную тишину. Я не буду говорить название этого города", — коротко ответил Арестович.

Напомним, российские пропагандисты заявляют о контрнаступлении ВСУ в Балаклее в Харьковской области. По их данным, якобы украинские силы пошли в атаку утром 6 сентября и что Вербовка перешла под контроль ВСУ. Ситуация в городе сложная. Пока официальных комментариев от украинской стороны нет. Ни Министерство обороны Украины, ни Генеральный штаб ВСУ не сообщают о вероятном украинском контрнаступлении на Изюмском направлении.

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