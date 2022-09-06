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РБ Лейпциг - Шахтар 1:4 онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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РБ Лейпциг - Шахтар 1:4 онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та німецьким РБ "Лейпцигом".

У вівторок, 6 вересня, донецький "Шахтар" проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти німецького РБ "Лейпцига".

Гра відбудеться в Лейпцигу на стадіоні "Ред Булл Арена". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

  • В іншому протистояння групи шотландський "Селтік" удома прийматиме чинного володаря трофею - мадридський "Реал". Ця гра також розпочнеться о 22:00;
  • Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 14 вересня: "Шахтар" - "Селтік", "Реал" - РБ "Лейпциг".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між українським і німецьким клубами.

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