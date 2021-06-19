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Роналду против Бундестим: стартовые составы на супербитву Евро-2020

Роналду против Бундестим: стартовые составы на супербитву Евро-2020

Associated Press

Следи за онлайн-трансляцией игры в 19:00 на ТСН Проспорт.

Сборные Португалии и Германии объявили стартовые составы на матч 2-го тура группы F, который сегодня, 19 июня, состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Б., Данилу, Карвалью, Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.

Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Пальинья.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.

Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Германия.