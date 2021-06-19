Роналду против Бундестим: стартовые составы на супербитву Евро-2020

Следи за онлайн-трансляцией игры в 19:00 на ТСН Проспорт.

Сборные Португалии и Германии объявили стартовые составы на матч 2-го тура группы F, который сегодня, 19 июня, состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Б., Данилу, Карвалью, Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.

Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Пальинья.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.

Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Германия.

В группе F также выступают сборные Франции и Венгрии. В очной битве 2-го тура венгры сенсационно отобрали очки у французов - 1:1.

1:1. В стартовом матче на турнире Португалия разбила Венгрию (3:0) благодаря дублю Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы .

который стал . Германия в своем первом поединке минимально проиграла Франции (0:1). Решающим стал автогол Матса Хуммельса на 20-й минуте встречи.

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