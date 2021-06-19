Португалия - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка из Мюнхена.

В субботу, 19 июня, на Чемпионате Европы-2020 состоится суперматч между сборными Португалии и Германии. Поединок 2-го тура группы F примет "Альянц Арена" в Мюнхене.

Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Германия.

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В группе F также выступают сборные Франции и Венгрии. Они проведут очную битву 2-го тура чуть раньше, в 16:00.

В стартовом матче на турнире Португалия разбила Венгрию (3:0) благодаря дублю Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы .

который стал . Германия в своем первом поединке минимально проиграла Франции (0:1). Решающим стал автогол Матса Хуммельса на 20-й минуте встречи.

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