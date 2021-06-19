Португалія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку з Мюнхена.

У суботу, 19 червня , на Чемпіонаті Європи-2020 відбудеться суперматч між збірними Португалії та Німеччини. Поєдинок 2-го туру групи F прийме "Альянц Арена" в Мюнхені.

Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія - Німеччина.

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У групі F також виступають збірні Франції та Угорщини. Вони проведуть очну битву 2-го туру трішки раніше, о 16:00.

У стартовому матчі на турнірі Португалія розбила Угорщину (3:0) завдяки дублю Кріштіану Роналду , який став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи .

, який став . Німеччина у своєму першому поєдинку мінімально програла Франції (0:1). Вирішальним став автогол Матса Хуммельса на 20-й хвилині зустрічі.

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