Джамала показала, як святкувала перший день народження сина Селіма

Також зірка зачарувала сімейними фото з кумедним іменинником.

Українська співачка Джамала сьогодні, 19 червня, святкує день народження свого молодшого сина Селіма-Гірая.

Малюку, обличчя якого зірка показала лише нещодавно, виповнюється рік. З цієї нагоди Джа запостила у своєму фотоблогу серію кумедних світлин з іменинником. На сімейних знімках Селім усміхається, а також позує на руках у братика, зіркової мами й тата.

instagram.com/jamalajaaa

"Я не знаю, як ми без тебе жили. Будь завжди. Любимо", – написала артистка.

instagram.com/jamalajaaa

Крім того, виконавиця показала у сторіз, як святкувала перший день народження сина. Так, на свято запросили чимало дітей та аніматорів, які їх розважали посеред саду.

instagram.com/jamalajaaa

instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала чуттєво привітала чоловіка з річницею весілля: "Птахи, які не хочуть самоти". Пара вже чотири роки разом.

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