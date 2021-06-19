Роналду проти Бундестім: стартові склади на супербитву Євро-2020

Стеж за онлайн-трансляцією гри о 19:00 на ТСН Проспорт.

Збірні Португалії та Німеччини оголосили стартові склади на матч 2-го туру групи F, який сьогодні, 19 червня, відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Португалія: Патрісіу, Семеду, Пепе, Діаш, Геррейро, Данілу, Карвалью, Сілва, Фернандеш, Жота, Роналду.

Запасні: Лопеш, Руй Сілва, Фонте, Моутінью, А. Сілва, Рафа Сілва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поті, Далот, Пальінья.

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Гінтер, Хуммельс, Кімміх, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабрі, Хаверц, Мюллер.

Запасні: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія - Німеччина.

У групі F також виступають збірні Франції та Угорщини. В очній битві 2-го туру угорці сенсаційно відібрали очки у французів - 1:1.

- 1:1. У стартовому матчі на турнірі Португалія розбила Угорщину (3:0) завдяки дублю Кріштіану Роналду , який став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи .

, який став . Німеччина у своєму першому поєдинку мінімально програла Франції (0:1). Вирішальним став автогол Матса Хуммельса на 20-й хвилині зустрічі.

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