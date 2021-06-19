Роналду проти Бундестім: стартові склади на супербитву Євро-2020

Стеж за онлайн-трансляцією гри о 19:00 на ТСН Проспорт.
Збірні Португалії та Німеччини оголосили стартові склади на матч 2-го туру групи F, який сьогодні, 19 червня, відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені.
Португалія: Патрісіу, Семеду, Пепе, Діаш, Геррейро, Данілу, Карвалью, Сілва, Фернандеш, Жота, Роналду.
Запасні: Лопеш, Руй Сілва, Фонте, Моутінью, А. Сілва, Рафа Сілва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поті, Далот, Пальінья.
Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Гінтер, Хуммельс, Кімміх, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабрі, Хаверц, Мюллер.
Запасні: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.
Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія - Німеччина.
- У групі F також виступають збірні Франції та Угорщини. В очній битві 2-го туру угорці сенсаційно відібрали очки у французів - 1:1.
- У стартовому матчі на турнірі Португалія розбила Угорщину (3:0) завдяки дублю Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи.
- Німеччина у своєму першому поєдинку мінімально програла Франції (0:1). Вирішальним став автогол Матса Хуммельса на 20-й хвилині зустрічі.