Джамала показала, как праздновала первый день рождения сына Селима

Также звезда очаровала семейными фото с забавным именинником.

Украинская певица Джамала сегодня, 19 июня, празднует день рождения своего младшего сына Селима-Гирая.

Малышу, лицо которого звезда показала лишь недавно, исполняется год. По этому случаю Джа запостила в своем фотоблоге серию забавных фотографий с именинником. На семейных снимках Селим улыбается, а также позирует на руках у брата, звездной мамы и папы.

instagram.com/jamalajaaa

"Я не знаю, как мы без тебя жили. Будь всегда. Любим", — написала артистка.

instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, исполнительница показала в сторис, как праздновала первый день рождения сына. Так, на праздник пригласили немало детей и аниматоров, которые их развлекали посреди сада.

instagram.com/jamalajaaa

instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы: "Птицы, которые не хотят одиночества". Пара уже четыре года вместе.

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