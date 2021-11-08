Ставил "Реал" на колени: "Шахтер" решил распрощаться с опытным бразильцем

В футболке "горняков" он провел десять лет.

Донецкий " Шахтер " принял решение не продлевать контракт с бразильским футболистом — Дентиньо.

Как отметил 32-летний форвард, недавняя игра с "Колосом", где он явился на замену на 85 минуте, стала его последней в футболке донецкого коллектива. Об этом Дентиньо рассказал в комментарии FootBoom.

"Да, это правда, мой период в "Шахтере" подошел к концу. Сегодня я сыграл свою последнюю игру в футболке донецкого клуба", — сказал Дентиньо.

Отметим, что Дентиньо перешел в "Шахтер" в 2011 году. С этого времени он провел за "горняков" 198 поединков, в которых сумел отличиться 29 забитыми голами и отдать 16 результативных передач. В этом сезоне на его счету семь игр и два мяча. Также в 2013 году он сдавался в аренду турецкому "Бешикташу".

По слухам СМИ, контракт с "Шахтером" истекает в Дентиньо 8 ноября;

Бразилец может продолжить карьеру на Родине, где одним из вариантов является "Коринтианс";

За десять лет в "Шахтере" Дентиньо выиграл 16 трофеев — 6 раз становился победителем внутреннего первенства и по пять раз поднимал над головой Кубок и Суперкубок Украины.

Дентиньо прощается с «Шахтером» ⚒



Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни!#Shakhtar https://t.co/doiBhtm1Qb pic.twitter.com/09zqGXRNmB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 8, 2021

Добавим, что Дентиньо отличился двумя голами в ворота самого титулованного клуба мира — мадридского "Реала" — в Лиге чемпионов. "Сливочным" бразилец забил в 2015-м (3:4) и 2020-м (2:0).

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