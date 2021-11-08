США открывают границы для туристов: какие правила въезда

Въезд в Соединенные Штаты Америки был под запретом в течение 20 месяцев.

США открывают границы для иностранных туристов после двух лет запрета. Въезд разрешен уже с 8 ноября.

Об этом сообщает BBC.

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Отныне границы открыты для туристов из более чем 30 стран: Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Южной Африки, Ирана и 26 стран Шенгенской зоны.

Новые правила касаются не только авиаперевозок, но и наземных путешествий, сообщает помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.

Условия въезда

Туристы смогут пересечь границу только в том случае, если будут иметь визу и подтверждение одной дозы вакцины Johnson & Johnson или двух доз таких вакцин:

Pfizer-BioNTech

Модерна

AstraZeneca,

Covaxin

Covishield

BIBP/Sinopharm

Sinovac

Туристов с вакцинацией и отрицательным тестом на COVID освобождают от обязательного прохождения карантина после приезда в Штаты.

Если вы не болели COVID в течение последних трех месяцев, через три-пять дней после прибытия в США следует пройти еще один COVID-тест.

Невакцинированные туристы смогут въехать в страну при условии прохождения 10-дневного карантина сразу по прибытии.

Детей до 18 лет освобождают от обязательной прививки, но они также должны сделать тест на коронавирус через три-пять дней после прибытия.

В сообщении также отмечают, что из-за большого спроса количество рейсов в США увеличено.

Напомним, въезд в США запретили 20 месяцев назад из-за пандемии COVID-19.

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